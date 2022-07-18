«Описывать бесполезно – смотреть!»: долгоиграющий бюджетник Realme C35 уже можно купить в России со скидкой

Китайская компания Realme собирается провести завтра, 19 июля 2022 года, на российском рынке большую презентацию, главной звездой которой станет «бумажный» хитовый флагман Realme GT2 Pro, а также ещё один недорогой смартфон — Realme C35.





Тем не менее обе новинки уже начали продавать официальные ретейлеры, включая «Связной», DNS и «МегаФон». Про Realme GT2 Pro мы уже писали ранее. Сейчас пойдёт речь про Realme C35. Модель предлагается российским покупателям в чёрном и зелёном цветах корпуса по сниженной для первых покупателей цене:

Realme C35 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флеш-памяти — 16 990 рублей (рекомендованная розничная цена — 17 990 рублей)

Realme C35 с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти — 18 990 рублей (рекомендованная розничная цена — 19 990 рублей)

Realme продвигает смартфон со слоганом «Описывать бесполезно – смотреть!». Среди характеристик — 6,6-дюймовый ЖК-экран разрешением Full HD+ (2408 × 1080 пикселей), фронтальная камера на 8 Мп в каплевидном вырезе, тройная основная камера (50 и 2 Мп, датчик глубины), аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Аппаратной основой стала однокристальная система Unisoc T616. Предусмотрены отдельные слоты для двух SIM-карт и microSD. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac, 2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, GPS и ГЛОНАСС, есть FM-радио, аудиоразъём 3,5 мм и USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI.