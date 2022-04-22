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    Оперштаб сообщил о госпитализации 2660 россиян с коронавирусом за сутки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Оперштаб сообщил о госпитализации 2660 россиян с коронавирусом за сутки

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    pixabay.com/PD

    Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил данные о ситуации с заболеваемостью в России.

    За сутки в регионах выявили 9001 случай COVID-19. Госпитализированы 2660 человек, сообщили в оперативном штабе. Скончались 195 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

    В Москве за сутки выявили 644 случая коронавируса. В Петербурге инфекцию диагностировали у 608 человек. В Московской области коронавирусом заразились 440 местных жителей.

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