Оперштаб сообщил о госпитализации 2660 россиян с коронавирусом за сутки

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил данные о ситуации с заболеваемостью в России.
За сутки в регионах выявили 9001 случай COVID-19. Госпитализированы 2660 человек, сообщили в оперативном штабе. Скончались 195 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
В Москве за сутки выявили 644 случая коронавируса. В Петербурге инфекцию диагностировали у 608 человек. В Московской области коронавирусом заразились 440 местных жителей.
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