Оперштаб сообщил о госпитализации 2187 человек с коронавирусом в России за сутки

pixabay.com/PD Новости
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pixabay.com/PD

Оперативный штаб по борьбе с
коронавирусом обновил данные о заболеваемости в России.

Всего за сутки российские медики
выявили 28 709 случаев коронавируса. Госпитализация понадобилась 2187
заболевшим. Еще 409 человек с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки. Число
выздоровевших увеличилось на 61 938 человек.

В России продолжается кампания по
вакцинации от коронавируса. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, а также
подростки от 12 до 17 лет. Учеными неоднократно доказано, что вакцинация
защищает от тяжелых последствий коронавируса.

 
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