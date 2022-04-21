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    Оперштаб сообщил о 233 смертях из-за коронавируса в России за сутки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Оперштаб сообщил о 233 смертях из-за коронавируса в России за сутки

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    pixabay.com/PD

    Медики зафиксировали 233 летальных исхода от коронавируса в России за минувшие сутки, гласят данные оперативного штаба.

    За 24 часа в стране выявлено 10 263 новых случая заболевания COVID-19. По выздоровлении выписаны 16 496 пациентов. За прошедшие сутки в России также госпитализированы 1454 человека с коронавирусом.

    Оперштаб напомнил, что победить пандемию поможет вакцинация. Сделать прививку от COVID-19 можно в медицинских учреждениях, популярных общественных местах и мобильных пунктах вакцинации по всей стране.

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