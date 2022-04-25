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    Оперштаб сообщил о 159 смертях из-за COVID-19 в России за сутки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Оперштаб сообщил о 159 смертях из-за COVID-19 в России за сутки

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    pixabay.com/PD

    Медики зафиксировали 159 летальных исходов от коронавируса в России за прошедшие сутки, гласят данные оперативного штаба. 

    За 24 часа госпитализировано 1112 пациентов с COVID-19. В связи с выздоровлением выписано 8855 человек. Всего на территории страны выявлен 7651 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки.

    Оперштаб ранее напомнил, что победить пандемию поможет
    вакцинация. Сделать прививку от коронавируса можно в медучреждениях,
    популярных общественных местах и мобильных пунктах вакцинации по всей России.

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