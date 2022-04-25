Оперштаб сообщил о 159 смертях из-за COVID-19 в России за сутки

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Медики зафиксировали 159 летальных исходов от коронавируса в России за прошедшие сутки, гласят данные оперативного штаба.
За 24 часа госпитализировано 1112 пациентов с COVID-19. В связи с выздоровлением выписано 8855 человек. Всего на территории страны выявлен 7651 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки.
Оперштаб ранее напомнил, что победить пандемию поможет
вакцинация. Сделать прививку от коронавируса можно в медучреждениях,
популярных общественных местах и мобильных пунктах вакцинации по всей России.
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