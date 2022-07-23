Оперштаб сообщил о рекордном росте коэффициента распространения коронавируса в России

Ростовская область установила рекорд, в этом регионе показатель достиг 2,15 единицы. Такие данные не регистрировали с самого начала пандемии COVID-19. Лидерами в соответствующем рейтинге также стали Москва (1,96), Подмосковье (1,63) и Санкт-Петербург (1,4).