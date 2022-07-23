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Оперштаб сообщил о рекордном росте коэффициента распространения коронавируса в России

Оперштаб сообщил о рекордном росте коэффициента распространения коронавируса в России
pxhere.com

Коэффициент распространения коронавируса в России уже на протяжении десяти дней держится выше единицы. Сейчас он составляет 1,42, сообщили в Оперштабе России по борьбе с распространением инфекции.

Показатель демонстрирует, сколько человек может заразить инфицированный гражданин до изоляции. Впервые с 1 февраля этот коэффициент вырос почти до 1,5 единицы.

Ростовская область установила рекорд, в этом регионе показатель достиг 2,15 единицы. Такие данные не регистрировали с самого начала пандемии COVID-19. Лидерами в соответствующем рейтинге также стали Москва (1,96), Подмосковье (1,63) и Санкт-Петербург (1,4).

Рост коэффициента демонстрирует рост заболеваемости COVID-19 в России. За последние две недели суточное количество инфицированных выросло в два раза.

коронавирус коэффициент Россия
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