Оперная певица Вероника Джиоева рассказала о борьбе за дочь с бывшим мужем: “Мать лишили ребенка, еще и алименты назначили”

Вероника Джиоева

В телеграм-канале “Антиглянец” вышел пост, посвященный громкой истории, которая происходит с оперной певицей, заслуженной артисткой РФ, международной звездой и приглашенной солисткой Большого театра Вероникой Джиоевой.

С дирижером Алимом Шахмаметьевым, за которого Вероника вышла на свою голову без любви по совету любимого педагога, она развелась в 2015 году. Брак не задался — взять хоть такую милую деталь, упомянутую Джиоевой, что Шахмаметьев попросил жену сделать дубликат кредитки и снимал под ноль всю ее же зарплату “чтобы не растранжирила”. Карьера певицы шла вверх, мужья — волочилась сзади, как-то Шахмаметьев работал директором супруги и за глаза ставил свое условие: Джиоева поет только со своим дирижером, Шахмаметьевым.

Как-то Алим попросил бывшую жену подписать бумагу о том, что она не против проживания дочери Адрианы с отцом в Питере. Мол, “ты на гастролях, а мне так легче будет решать бытовые проблемы”. Веронике бы забеспокоиться, тем более знакомый адвокат предупредил — бывший сможет подать на алименты — но не настоял, и Джиоева подписала. Бывший муж перестал отдавать Джиоевой документы дочери (“спрашивает у ребенка — хочет ли она, чтобы он дал”). Нашел в Питере женщину и решил сделать из нее Адриане новую маму. Всегда ласковая, восьмилетняя девочка ведет себя с Вероникой отстраненно и даже зло, брата, первого ребенка Вероники, “не любит” (“для нашей осетинской семьи это кошмар, он не учит ее любить маму, бабушку”) и требует “дать папочке половину денег”. Из пражской квартиры Джиоевой бывший муж вывез купленное для дочери пианино, ну и по мелочи — стул и посуду из “Икеи” захватил,

— написали в “Антиглянце”.

Мерзавец и манипулятор. Его давно выгнали из всех театров и филармоний, в нашем мире он — нерукопожатный,

— сказала Вероника, когда с ней связались админы телеграм-канала. По слухам, из Новосибирской филармонии Шахмаметьева уволили за попытку поссорить коллег.

Одному показал эсэмэску, которую написал о нем другой. Но Алим из тех, кто “мягко стелет”, все — услуга за услугу. Помог флейтистке с ребенком устроиться в Праге в обмен на рекомендацию в оркестр, которым управляет подруга Джиоевой, так что старания оказались напрасными.

Теперь Алим подает на алименты, требуя четверть заработка бывшей жены, — и это когда нашим артистам жить особенно несладко, а Джиоева помогает родственникам в Осетии, не забывая купить дочке последний айфон. Суды? Конечно,

— рассказывает “Антиглянец”.

Судья нас даже не слушает. Бесполезно. Как и психиатрическая экспертиза, настоящее мучение для Адрианы — доктора видели, что за едой, водой она бежит к маме, потому что папа не озаботился, но им все равно. Я знаю, кто помогает Шахмаметьеву, оказывает ему ответные услуги. А вот что делать — не знаю совсем, но должна вернуть ребенка,

— описывает ситуацию Джиоева. О происходящем певица рассказала и на своих страницах в соцсетях:

Ее так настраивают, что опускаются руки: не знаю, изменится ли она или станет такой, как раньше. Холодная, часто грубая, не любит мамины ласки, потому что мачеха и отец совершенно противоположные. В моей семье все ласковые, и такой была и Адриана. Все так же не хочет общаться с бабушкой, дедушкой, со своими родными. Зато близкие и любимые — это знакомые мачехи. Приставы уже тоже настигли. У нас лишь бы что-либо изъять. Мать лишили ребенка, еще и алименты назначили. Скажу как есть: есть мысли навсегда уехать из страны, так как батрачить на двух бездельников нет ни сил, ни желания! Первую инстанцию “скунс” выиграл (так называем его между собой). Конечно, были люди, которые помогли ему, за это он выполняет указания. Знаю, кто помог. “Скунс” прекрасно знает, скольким людям я нужна и скольким помогаю. Но такие люди, которые никогда никому не помогали, понять не могут. Просто решил лишить меня всего.

Мой ребенок растет там, где нет любви, где ложь, где антисанитария, и когда дочь вырастет, будет считать, что так жить — это норма, когда “мужчина” подает на алименты. Одна мечта у меня сейчас: чтобы, не приведи Бог, ей не попался такой человек. Как неожиданно он стал “заботливым отцом”! Раньше приходил к ней на 10 минут максимум, больше не выносил. Моя мама очень этому удивлялась. Очень хочется предупредить всех, кто пока не столкнулся с такой нечистью: пожалуйста, будьте крайне осторожны. Несмотря на то что я очень осторожный человек, все же один раз я ошиблась, и очень крупно.

— такой пост появился в инстаграме* Джиоевой два дня назад.

По нам, так ситуация, в которой у отца ни собственного жилья, ни заработка, а у жены — деньги, недвижимость, никаких препятствий и вредных привычек, но суд не отдает ребенка маме, — немыслима. Однако в последнее время она встречается довольно часто. Клюкин, Саркисов, Шахмаметьев — у вас что там за мужское лобби? Ужасный позор,

— подытожил “Антиглянец”.

Вероника Джиоева большую часть времени проводит в Праге, при этом ее дочь Адриана со своим отцом, экс-дирижером камерного оркестра филармонии Алимом Шахмаметьевым, и его новой возлюбленной тоже живет в столице Чехии. Веронику поддержала ее коллега по оперной сцене Хибла Герзмава:

Впервые пишу про такое, но в данном случае считаю, что молчать уже нельзя. Бывший муж Вероники — дирижер Алим Шахмаметьев пытается через Куйбышевский суд в Санкт-Петербурге отобрать право на проживание ребенка с матерью! Как такое может быть? Он подал в суд на взыскание алиментов! Вероника должна платить алименты взрослому мужчине, который при этом живет с другой женщиной. Вы только вдумайтесь!

— написала Хибла в инстаграме*.

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