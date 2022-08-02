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Оперная певица Максакова высказалась о сбежавшем из России Максиме Галкине

Оперная певица Максакова высказалась о сбежавшем из России Максиме Галкине
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Оперная певица Мария Максакова негативно высказалась о певце Филиппе Киркорове, который некоторое время назад посетил военный госпиталь в Крыму, а также поддержала сбежавшего из РФ юмориста Максима Галкина. Об этом пишет издание Starhit.

«Я, скорее, сочувствую Галкину, который, хоть и поздно, но нашел в себе силы сделать выводы», – заявила она в ходе одного из интервью.

Ранее психолог Степанова прокомментировала отношения Галкина и его супруги Аллы Пугачевой. По мнению специалиста, юморист сильно ее стесняется. 

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