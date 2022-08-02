Оперная певица Максакова высказалась о сбежавшем из России Максиме Галкине

Оперная певица Мария Максакова негативно высказалась о певце Филиппе Киркорове, который некоторое время назад посетил военный госпиталь в Крыму, а также поддержала сбежавшего из РФ юмориста Максима Галкина. Об этом пишет издание Starhit.