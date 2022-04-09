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    Оперная певица Анна Нетребко обязана выступать в «Звездах белых ночей» по контракту

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Global look press/Starpix

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    Global look press/Starpix

    Оперная дива Анна Нетребко, которая ранее заявила о
    временной остановке собственных выступлений, обязана принять участие в
    фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге. Причина этого заключается в подписанном певицей контракте. Мероприятие проводит Мариинский театр

    Нетребко совсем запуталась в своих заявлениях. Она сообщила,
    что является австрийским налоговым резидентом, но еще в ноябре прошлого года певица зарегистрировалась в России как индивидуальный предприниматель, сообщает ФАН.

    Спустя месяц артистка поставила подпись в контракте с
    Мариинским театром. Сумма соглашения составляет 13,5 млн рублей. При этом
    Нетребко уже получила 2,25 млн из них за роль Леоноры в «Трубадуре».

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