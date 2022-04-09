Оперная певица Анна Нетребко обязана выступать в «Звездах белых ночей» по контракту

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Оперная дива Анна Нетребко, которая ранее заявила о
временной остановке собственных выступлений, обязана принять участие в
фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге. Причина этого заключается в подписанном певицей контракте. Мероприятие проводит Мариинский театр
Нетребко совсем запуталась в своих заявлениях. Она сообщила,
что является австрийским налоговым резидентом, но еще в ноябре прошлого года певица зарегистрировалась в России как индивидуальный предприниматель, сообщает ФАН.
Спустя месяц артистка поставила подпись в контракте с
Мариинским театром. Сумма соглашения составляет 13,5 млн рублей. При этом
Нетребко уже получила 2,25 млн из них за роль Леоноры в «Трубадуре».
загрузка...