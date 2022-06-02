Опередили на две недели: Литовкин рассказал об «украинском сценарии» нападения на Крым и Донбасс

Киев готовился напасть на Крым и Донбасс, но Россия нарушила его планы, начав спецоперацию, заявил хакер из группы RaHDIt, передает РИА Новости. Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил в беседе с «Народными Новостями», какие последствия могли быть, если бы Москва не опередила Киев.
«Опять же вернусь к нашим друзьям из хакерской группы “Берегини”, которые, кстати, сами с Украины, девочки. Да, такая информация есть и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели», — сказал хакер.
На это указывают многие факторы и документы. Так, привел пример он, 72-му Центру проведения информационно-психологических операций под Киевом были переданы три экипажа с ПЗРК Javelin. Учитывая специфику этого центра, очевидно, что его готовили к военным действиям. Кроме того, планы украинских властей выдают и поставки западного оружия.
«И сейчас мы видим в ходе военной операции, как это оружие используется. Тут уже показывается, что украинскую сторону готовили к нападению на Российскую Федерацию, и это было просто вопросом времени», — пояснил RaHDIt.
Действительно, нападение Украины на Крым и Донбасс готовилось, о чем говорил президент России Владимир Путин еще 27 февраля, напомнил Виктор Литовкин. По его словам, если бы Москва не нанесла превентивный удар по планам Киева, в Донбассе было бы гораздо больше жертв.
«Им помешало, что мы начали свою специальную военную операцию. Если бы мы не вмешались, было бы много потерь, в первую очередь в Донбассе. В Крыму – вряд ли, но в Донбассе, много», — подчеркнул наш собеседник.
Напомним, именно хакерская группа RaHDIt взломала сайты всех 755 украинских правительственных сайтов в самом начале спецоперации.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.