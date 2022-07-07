Операция «Падение клоуна»: политолог Рогов спрогнозировал отставку Зеленского вслед за Джонсоном

Журнал The Economist выпустил номер с обложкой, на которой изображен падающий с высоты действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон. Обозреватели издания выбрали недвусмысленный заголовок: «Падение клоуна: Британия после Бориса». Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отреагировал на материал британских журналистов, назвав имя политика, который покинет пост вслед за Джонсоном. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале.
Номер The Economist был приурочен к отставке с поста премьер-министра Великобритании Джонсона, которая произошла сегодня, 7 июля. В материале обозреватели заявили, что правительство Бориса Джонсона «наконец-то рухнуло».
В течение нескольких месяцев премьер-министр Великобритании выкручивался из одного скандала за другим. Но теперь, безвозвратно отвергнутый собственными депутатами парламента, он признал, что его премьерство закончилось.
«Мистер Джонсон потерпел поражение из-за собственной нечестности», — подчеркнули авторы статьи.
Владимир Рогов отреагировал на высказывания британских журналистов, отметив, что вслед за Джонсоном от своего поста откажется президент Украины Владимир Зеленский.
«Пал британский клоун, падет и зеленый», — написал политолог.
Отметим, сегодня Борис Джонсон заявил, что с грустью покидает свой пост и «лучшую работу в мире». При этом, политик также сообщил, что процедура выбора нового лидера Консервативной партии и премьера Британии будет определена на следующей неделе.
Позже Глава МИД Британии Элизабет Трасс назвала решение Джонсона правильным выбором.