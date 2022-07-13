Операции избежал: Юрий Лоза рассказал, какой диагноз ему поставили врачи

Известный российский автор-исполнитель Юрий Лоза недавно прошел обследование в клинике, в том числе сделал МРТ. «Народные Новости» связались с артистом, чтобы узнать о его здоровье.
Юрий Лоза рассказал, что с возрастом у него начало болеть плечо, и потому он решил все-таки обратится в медучреждение. При этом врачи, проводя обследования, назначили исполнителю МРТ, на котором выяснилось, что у певца бурсит плеча. Как рассказал 68-летний композитор, это стандартное заболевание для возрастных людей.
«Потаскал что-нибудь тяжелое, подтянулся без разминки на турнике и так далее. Я не знаю ни одного человека, который бы занимался каким бы ни было спортом, и у него не было травм, которые пролонгированные, потом вылезают через какое-нибудь время. Все футболисты с плохими ногами, невозможно уберечь ноги, если человек занимался футболом. У волейболистов у всех плечи, у теннисистов тоже плечи, это же само собой», — рассказал Лоза.
Как отметил музыкант, любые нагрузки чреваты тем, что потом начинают вылезать проблемы. При этом, Лоза успокоил поклонников, что при таком заболевании, как у него, никаких операций не делается. Мазями мажут, лазерами снимают напряжение и боль, рассказал исполнитель.
«Вы же понимаете, на свете нет ни одного здорового человека в 68 лет. Просто быть не может, теоретически. Абсолютно здоровый, чтобы был. Это только, если какой-то там просветленный, ничего не ел всю жизнь, только и делал, что молился и медитировал. А остальные все нормальные, мы же живем в обычном мире. Пошел сделал снимочек, сказали, у вас там то-то и то-то. Беречь себя надо», — сообщил Лоза.
Ранее Юрий Лоза в беседе с «Народными Новостями» заявил, что российские звезды, покинувшие Родину после начала спецоперации по защите Донбасса, обязательно вернутся в РФ — у них просто не будет выбора.