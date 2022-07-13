Операции избежал: Юрий Лоза рассказал, какой диагноз ему поставили врачи

«Вы же понимаете, на свете нет ни одного здорового человека в 68 лет. Просто быть не может, теоретически. Абсолютно здоровый, чтобы был. Это только, если какой-то там просветленный, ничего не ел всю жизнь, только и делал, что молился и медитировал. А остальные все нормальные, мы же живем в обычном мире. Пошел сделал снимочек, сказали, у вас там то-то и то-то. Беречь себя надо», — сообщил Лоза.