Операторы снизили стоимость роуминга в странах, куда активно уезжают российские пользователи

Некоторые российские операторы изменили свои тарифы на роуминг для стран, куда активно уезжают российские абоненты после начала частичной мобилизации.





О ситуации рассказало издание «Коммерсантъ». Так, «Вымпелком» (бренд «Билайн») снизил цены на роуминг в Казахстане, Турции, Армении и некоторых других странах. Для них предлагаются пакеты длительного роуминга – на 30 дней 1 ГБ трафика за тысячу рублей или 15 ГБ за 7 тысяч рублей.

«МегаФон» предлагает скидки для всех направлений – за 149 рублей в сутки предлагается пакет с 1 ГБ трафика и 60 минутами звонков.

«Тинькофф мобайл» (виртуальный оператор на сети Tele2) снизил цены на пакеты интернета в Казахстане: 1000 МБ на неделю подешевели с 1,1 тыс. рублей до 899 рублей, а 2000 МБ на месяц — с 1,9 тыс. рублей. до 1,2 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты, что так операторы надеются удержать уехавших абонентов.