Операторы прекращают раздачу подарочных SIM-карт

«Вымпелком» (бренд «Билайн») отказался от раздачи бесплатных SIM-карт в подарок при заключении контракта или при приобретении устройств в рознице оператора. «МегаФон» уменьшил количество таких SIM-карт.

Операторы экономят на фоне роста себестоимости SIM-карт из-за дефицита чипов. Считается, что это может негативно отразиться на статистике прироста абонентских баз. Участники рынка допускают, что мера будет временной и компании вернутся к практике раздачи SIM-карт, когда они станут более доступны.

В МТС говорят, что «давно отказались от экстенсивного увеличения абонентской базы, сосредоточившись на лояльности клиентов и снижении их оттока». В Tele2 отказались от комментариев.





Себестоимость SIM-карт для операторов за полгода выросла в 2,5 раза, увеличилась и стоимость логистики. «Рост цен на сим-карты произошел еще во время пандемии на фоне глобального дефицита чипов», — уточнил один из источников.

Операторы приобретали SIM-карты у зарубежных поставщиков (Gemalto, Giesecke + Devrient и GigSky), а теперь логистика закупок усложнилась, что привело к росту их себестоимости. Наблюдается как дефицит SIM-карт, так и их удорожание. В условиях экономического кризиса операторы не готовы тратить много денег на привлечение новых абонентов.

По оценке, количество подарочных SIM-карт в 2021 году составило примерно 10–20% от общего объема реализации.