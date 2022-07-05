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Оператор ТВЦ получил ранения при обстреле Донецка

Оператор ТВЦ получил ранения при обстреле Донецка
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Ассистент оператора телеканала ТВЦ Андрей Алексеев был ранен в результате обстрела с украинской стороны в Донецке. Об этом сообщается на сайте канала.

Алексеев получил нескольку осколочных ранений. В настоящее время ассистент оператора находится в больнице, его готовят к операции.

«В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен журналист телеканала “ТВ Центр” – ассистент оператора Андрей Алексеев», – сообщает ТВЦ.

Ранее «360» сообщил, что украинские военные 4 июля обстреляли Донецк, выпустив за полтора часа 59 152-миллиметровых и 155-миллиметровых снарядов. Один из снарядов попал в жилой дом, еще один – в детский сад.

ДНР Донецк обстрел
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