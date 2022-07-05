Оператор ТВЦ получил ранения при обстреле Донецка

Ассистент оператора телеканала ТВЦ Андрей Алексеев был ранен в результате обстрела с украинской стороны в Донецке. Об этом сообщается на сайте канала.
Алексеев получил нескольку осколочных ранений. В настоящее время ассистент оператора находится в больнице, его готовят к операции.
«В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен журналист телеканала “ТВ Центр” – ассистент оператора Андрей Алексеев», – сообщает ТВЦ.
Ранее «360» сообщил, что украинские военные 4 июля обстреляли Донецк, выпустив за полтора часа 59 152-миллиметровых и 155-миллиметровых снарядов. Один из снарядов попал в жилой дом, еще один – в детский сад.