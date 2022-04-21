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    «Оператор ГТС Украины»: заявки на транзит газа остаются вдвое ниже обязательств «Газпрома»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Оператор ГТС Украины»: заявки на транзит газа остаются вдвое ниже обязательств «Газпрома»

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    Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

    Заявки на экспорт российского газа для европейских клиентов
    по-прежнему вдвое ниже брони «Газпрома», сообщили представители «Оператора ГТС
    Украины» (ОГТС).

    Объем поставок топлива через Украину по-прежнему
    сохраняется на уровне вдвое меньше  согласованных. Совокупный объем заявок на прокачку
    газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» 21 апреля составил свыше 57 млн кубометров. 

    Это число вдвое ниже максимальных обязательств «Газпрома»
    перед Украиной по транзитному контракту. Однако в компании подчеркивают,
    что подача газа через ГТС на Украине продолжается в штатном режиме, несмотря на
    ситуацию в стране.

    В марте транзит газа держался на максимуме из-за контрактных обязательств европейских партнеров и похолодания. Однако в апреле в Европе установилась теплая погода, что привело к падению объемов поставок.

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