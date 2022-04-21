«Оператор ГТС Украины»: заявки на транзит газа остаются вдвое ниже обязательств «Газпрома»

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Заявки на экспорт российского газа для европейских клиентов
по-прежнему вдвое ниже брони «Газпрома», сообщили представители «Оператора ГТС
Украины» (ОГТС).
Объем поставок топлива через Украину по-прежнему
сохраняется на уровне вдвое меньше согласованных. Совокупный объем заявок на прокачку
газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» 21 апреля составил свыше 57 млн кубометров.
Это число вдвое ниже максимальных обязательств «Газпрома»
перед Украиной по транзитному контракту. Однако в компании подчеркивают,
что подача газа через ГТС на Украине продолжается в штатном режиме, несмотря на
ситуацию в стране.
В марте транзит газа держался на максимуме из-за контрактных обязательств европейских партнеров и похолодания. Однако в апреле в Европе установилась теплая погода, что привело к падению объемов поставок.