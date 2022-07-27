Оператор «Билайн» опроверг информацию об утечке данных клиентов

Специалисты мобильного оператора проверили опубликованные хакерами данные. Информация датирована 2015 годом. Представители компании заверили, что новые сведения о клиентах в открытый доступ не попали.

«Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация об утечке данных абонентов домашнего интернета “Билайн”. Эта информация не соответствует действительности», — сообщили представители компании.

Англоязычный теневой форум выставил 26 июля сообщение о продаже полной базы сведений. Согласно представленной информации, утекшие персональные данные принадлежали клиентам компании из Тольятти, Астрахани и Санкт-Петербурга.