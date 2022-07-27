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Оператор «Билайн» опроверг информацию об утечке данных клиентов

Оператор «Билайн» опроверг информацию об утечке данных клиентов
pxhere.com

Мобильный оператор сотовой связи «Билайн» опроверг информацию о новой утечке персональных данных клиентов, сообщили в пресс-службе компании.

Англоязычный теневой форум выставил 26 июля сообщение о продаже полной базы сведений. Согласно представленной информации, утекшие персональные данные принадлежали клиентам компании из Тольятти, Астрахани и Санкт-Петербурга.

«Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация об утечке данных абонентов домашнего интернета “Билайн”. Эта информация не соответствует действительности», — сообщили представители компании.

Специалисты мобильного оператора проверили опубликованные хакерами данные. Информация датирована 2015 годом. Представители компании заверили, что новые сведения о клиентах в открытый доступ не попали.

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