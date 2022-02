Культура содержания дома растений очень древняя, поэтому далеко не всегда наши предки знали все их свойства. Особо опасные, само собой, в жилища не попадали. Но есть и ряд других, более коварных зеленых питомцев. Часть из них представляет угрозу только отчасти. Другие опасные комнатные растения несут вред уже из-за одного своего присутствия в доме.

Их названия следует знать наизусть даже тем, кто не увлекается ботаникой. Особенно это актуально для тех, у кого есть дети или домашние любимцы. Если не трогать большинство опасных видов и не пробовать их на вкус, риск значительно уменьшится. Но как объяснить это ребенку или коту? Ниже вы найдете перечень самых популярных комнатных растений, которые не так просты, как кажется.

Какие домашние растения вредны для здоровья

© Depositphotos

Азалия

Красавица-азалия может похвастаться опасным нейротоксином в своем составе — это гликозид андромедотоксин. Содержится он в соке и при попадании в организм вызывает слабость, тошноту, рвоту, нарушение работы сердца. Поскольку симптомы развиваются быстро, врача стоит вызвать незамедлительно.

Даже запах азалии может вызвать головокружение, если держать цветок в небольшом закрытом помещении.

© Depositphotos

Монстера

Очень популярна и опасна тем, что содержит в листьях соединения оксалата кальция. Их называют рафидами. При попадании на слизистые они способны вызвать мощную аллергическую реакцию.

Диффенбахия

Это растение рекомендует держать как можно дальше от детей. Дело в том, что при малейшем повреждении листья и стебли выделяют токсичный сок, вызывающий ожоги. Опаснее всего его попадание на слизистые. Кроме того, он способен вызвать серьезные нарушения зрения, отек языка и гортани.

© Depositphotos

Пуансеттия

Практически безобидна, если ее не есть. Сок пуансеттии вызывает ожог пищевода. А еще он особенно опасен для тех, кто страдает аллергией на латекс.

Кливия

Если вам доводилось обращать внимание на оранжевый сок кливии, знайте: такой цвет ему придает токсичный алкалоид. Именно он вызывает рвоту, удушье и серьезные проблемы с ЖКТ.

Цикламен персидский

Довольно агрессивное растение — его корни и семена содержат яд, который, при попадании на кожу, вызывает ожоги и раздражение. Но и это не всё: при употреблении этих частей может подняться температура, появляется затрудненное дыхание и боли в горле.

© Depositphotos

Конечно, далеко не все домашние растения опасны, а некоторые из них допустимы в домах, где нет детей или питомцев. И всё-таки, предупрежден — значит вооружен. Пользуйтесь простым правилом: вредные растения обычно принадлежат к одной из четырех групп — молочайные, ароидные, пасленовые и куртовые. Будьте осторожны!

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Опасные комнатные растения appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!