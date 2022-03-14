Опасные дезинфицирующие средства для поверхностей

Опасные дезинфицирующие средства для поверхностей Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 8 Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Подписывайтесь на новости RNT24 в
  2. Какие дезинфицирующие средства для поверхностей наносят вред организму
  3. Алкоголь
  4. Фенол
  5. Хлор
  6. Этанол
  7. Средства для чистки ковров или обивки
  8. Отбеливатели
  9. Аммиак

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...


Уже два года по всему миру бушует Коронавирус, от которого по-прежнему нет лечения. Во всех людных местах помещение и поверхности регулярно обрабатывают дезинфекторами. В них содержатся вещества, которые уничтожают большую часть бактерий и вирусов. Раньше я и сама активно пользовалась подобным. А потом задумалась об их безопасности. Могут ли дезинфицирующие средства для поверхностей нанести вред организму?

© Depositphotos

Специалисты утверждают, что злоупотреблять дезинфекторами не стоит. Ведь вместе с вредными они убивают и полезные бактерии. Даже обычные влажные салфетки способны навредить здоровью. К тому же не всё подходит для протирания тех или иных поверхностей. Предлагаю более детально рассмотреть 7 популярных домашних средств для уборки и дезинфекции, которые считаются достаточно опасными.

Какие дезинфицирующие средства для поверхностей наносят вред организму

Алкоголь

Спирт — один из основных компонентов многих дезинфекторов. Но его эффективность снижается из-за того, что жидкость быстро испаряется. Спиртосодержащие средства сушат кожу. А при большой концентрации данного органического соединения совершенно не пригодны для очистки поверхностей (может испортить обивку и лаковое покрытие). Проблема в том, что если концентрация спирта ниже 50 %, он теряет свои дезинфицирующие свойства.

© Depositphotos

Фенол

Фенол можно часто встретить в составе различных чистящих средств для дома. Но это не делает его безопасным. При попадании на кожу и слизистые химикат вызывает раздражение. Что уж говорить о проглатывании вещества. В лучшем случае вы отделаетесь диареей или тошнотой.

Средства, содержащие фенол, чаще всего продаются в виде концентратов. Иногда с первого раза не получается развести химикат правильно, что сказывается на общей эффективности.

Хлор

Раньше у каждой хозяйки дома была бутылочка хлора. Это вещество отлично справлялось отбеливанием белья и дезинфекцией жилья. Только не все знают, что в газообразной форме это средство превращается в настоящий яд. Надышавшись выделений, человек может даже умереть. А хронических заболеваний дыхательных путей точно не избежать.

© Depositphotos

Некоторые поверхности тоже не обрадуются хлору. Например, металл и дерево при контакте с веществом начинают терять свой первоначальный цвет. Обидно, если пострадает новенькая мебель.

Этанол

Бесцветная жидкость со слабым запахом алкоголя тоже относится к популярным составляющим дезинфекторов. В ходе исследований ученые выяснили, что этанол влияет на поры в коже. Он увеличивает их количество и размер. Поэтому всегда проводите уборку в перчатках.

Средства для чистки ковров или обивки

В таких средствах есть канцерогены, которые даже при кратковременном воздействии становятся причиной многих нарушений в работе организма. Изучите состав вашего очистителя, в нём наверняка присутствует нафталин. А это прямой путь к катаракте и проблемам с почками.

© Depositphotos

Отбеливатели

Как и прочие химические вещества, отбеливатели негативно влияют на здоровье. Непосредственный контакт с этим средством оставляет ожоги на коже и слизистых. Попадание внутрь через дыхательные пути или рот еще опаснее. При несвоевременном оказании медицинской помощи человек может впасть в кому. Если уж используете отбеливатель, делайте это в специальной защите.

Аммиак

Несмотря на резкий запах, аммиак частенько используют в быту. Нужно ли говорить, что это вещество опасно? Особенно для людей с уже имеющимися заболеваниями дыхательных путей и сердца. И не вздумайте смешивать аммиак с хлором. Поберегите себя и близких.

Если вы регулярно проводите дезинфекцию в доме, выбирайте более щадящие средства. Обычная мыльная вода справится так же хорошо, как едкая химия. И не подпускайте к моющим детей и животных. Они страдают от чаще всего. Делитесь в комментариях своими методами очистки поверхностей!

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Опасные дезинфицирующие средства для поверхностей appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
ru Russian
ar Arabiczh-CN Chinese (Simplified)hr Croatiancs Czechnl Dutchen Englishfr Frenchde Germanit Italianpt Portugueseru Russianes Spanishtr Turkishuk Ukrainian