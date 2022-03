Опасные дезинфицирующие средства для поверхностей

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Уже два года по всему миру бушует Коронавирус, от которого по-прежнему нет лечения. Во всех людных местах помещение и поверхности регулярно обрабатывают дезинфекторами. В них содержатся вещества, которые уничтожают большую часть бактерий и вирусов. Раньше я и сама активно пользовалась подобным. А потом задумалась об их безопасности. Могут ли дезинфицирующие средства для поверхностей нанести вред организму?

Специалисты утверждают, что злоупотреблять дезинфекторами не стоит. Ведь вместе с вредными они убивают и полезные бактерии. Даже обычные влажные салфетки способны навредить здоровью. К тому же не всё подходит для протирания тех или иных поверхностей. Предлагаю более детально рассмотреть 7 популярных домашних средств для уборки и дезинфекции, которые считаются достаточно опасными.

Какие дезинфицирующие средства для поверхностей наносят вред организму

Алкоголь

Спирт — один из основных компонентов многих дезинфекторов. Но его эффективность снижается из-за того, что жидкость быстро испаряется. Спиртосодержащие средства сушат кожу. А при большой концентрации данного органического соединения совершенно не пригодны для очистки поверхностей (может испортить обивку и лаковое покрытие). Проблема в том, что если концентрация спирта ниже 50 %, он теряет свои дезинфицирующие свойства.

Фенол

Фенол можно часто встретить в составе различных чистящих средств для дома. Но это не делает его безопасным. При попадании на кожу и слизистые химикат вызывает раздражение. Что уж говорить о проглатывании вещества. В лучшем случае вы отделаетесь диареей или тошнотой.

Средства, содержащие фенол, чаще всего продаются в виде концентратов. Иногда с первого раза не получается развести химикат правильно, что сказывается на общей эффективности.

Хлор

Раньше у каждой хозяйки дома была бутылочка хлора. Это вещество отлично справлялось отбеливанием белья и дезинфекцией жилья. Только не все знают, что в газообразной форме это средство превращается в настоящий яд. Надышавшись выделений, человек может даже умереть. А хронических заболеваний дыхательных путей точно не избежать.

Некоторые поверхности тоже не обрадуются хлору. Например, металл и дерево при контакте с веществом начинают терять свой первоначальный цвет. Обидно, если пострадает новенькая мебель.

Этанол

Бесцветная жидкость со слабым запахом алкоголя тоже относится к популярным составляющим дезинфекторов. В ходе исследований ученые выяснили, что этанол влияет на поры в коже. Он увеличивает их количество и размер. Поэтому всегда проводите уборку в перчатках.

Средства для чистки ковров или обивки

В таких средствах есть канцерогены, которые даже при кратковременном воздействии становятся причиной многих нарушений в работе организма. Изучите состав вашего очистителя, в нём наверняка присутствует нафталин. А это прямой путь к катаракте и проблемам с почками.

Отбеливатели

Как и прочие химические вещества, отбеливатели негативно влияют на здоровье. Непосредственный контакт с этим средством оставляет ожоги на коже и слизистых. Попадание внутрь через дыхательные пути или рот еще опаснее. При несвоевременном оказании медицинской помощи человек может впасть в кому. Если уж используете отбеливатель, делайте это в специальной защите.

Аммиак

Несмотря на резкий запах, аммиак частенько используют в быту. Нужно ли говорить, что это вещество опасно? Особенно для людей с уже имеющимися заболеваниями дыхательных путей и сердца. И не вздумайте смешивать аммиак с хлором. Поберегите себя и близких.

Если вы регулярно проводите дезинфекцию в доме, выбирайте более щадящие средства. Обычная мыльная вода справится так же хорошо, как едкая химия. И не подпускайте к моющим детей и животных. Они страдают от чаще всего. Делитесь в комментариях своими методами очистки поверхностей!

