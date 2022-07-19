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Опасные бактерии обнаружили в мясе из Алтайского края

Опасные бактерии обнаружили в мясе из Алтайского края
pxhere.com

Сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области провели исследование продуктов, которые поставляются в социальные учреждения Приморья, и выявили в образцах говядины из Алтайского края наличие опасных бактерий.

Как заявили эксперты, каждая двенадцатая проба была признана некачественной или небезопасной, сообщает издание «Наш Бийск». Например, в говядине, произведенной в Алтайском крае, были обнаружены опасные бактерии листерии. Они же были найдены в ряде других продуктов. Производителям были направлены рекламации и предупреждения о необходимости соблюдения предписанных санитарных норм и технических стандартов.

алтайский край бактерии говядина мясо приморье
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