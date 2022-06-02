Опасная игра США с российским активами обернулась неожиданными последствиями для Вашингтона

«Ни в одном из предыдущих конфликтов США не конфисковывали арестованные активы стран. Так, иранские активы были арестованы около 30 лет назад. Активы Афганистана и Венесуэлы заморожены до сих пор. Ни в одном случае, за исключением судебных решений об изъятии средств из этих активов в пользу жертв терактов, историй с конфискаций еще не было», — пояснил наш собеседник.