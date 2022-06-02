Опасная игра США с российским активами обернулась неожиданными последствиями для Вашингтона

Белый дом опасается негативных репутационных последствий в случае конфискации замороженных российских активов, пишет газета The New York Times, передает РИА Новости. Экономист Алексей Зубец отметил в беседе с «Народными Новостями», что США сильно рискуют, пытаясь использовать доллар одновременно как оружие для давления на Россию и инструмент для роста собственной экономики.
«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», — сказано в материале.
Авторы статьи утверждают, что высокопоставленные американские чиновники полагают: изъятие российских активов может подвигнуть центробанки третьих стран переориентировать свои инвестиции из долларов в другие валюты.
Преждевременно говорить о конфискации российских активов, хоть эта идея и обсуждается, считает доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, современная история не знает подобных прецедентов.
«Ни в одном из предыдущих конфликтов США не конфисковывали арестованные активы стран. Так, иранские активы были арестованы около 30 лет назад. Активы Афганистана и Венесуэлы заморожены до сих пор. Ни в одном случае, за исключением судебных решений об изъятии средств из этих активов в пользу жертв терактов, историй с конфискаций еще не было», — пояснил наш собеседник.
Опасения американских чиновников не беспочвенны, убежден экономист. Он подчеркнул, что даже заморозка российских активов заставила ряд инвесторов задуматься о безопасности своих вложений в американский рынок.
«Есть основания считать, что их не будет и дальше: слишком большие последствия для инвестиционных компаний, теряющих престиж, репутацию, ощущение защищенности своих активов. Вашингтон правильно опасается, что даже после ареста российских активов в Европе и Америке, те же китайские инвесторы задались вопросом: а защищены ли их средства? Часть компаний из КНР заявила о продаже своих долей», — поделился мнением эксперт.
Любой нормальный инвестор, который потенциально может оказаться под санкциями, например, те же монархии Персидского залива, Саудовская Аравия, вполне может представить, что окажется под санкциями. Попытка Вашингтона одновременно использовать доллар как дубинку и инструмент привлечения инвестиций обречена.
«Либо доллар используется как инвестиционный инструмент, тогда США на нем зарабатывают, либо используется в качестве дубинки. Применять валюту для обеих целей одновременно невозможно. Чем больше доллар будет дубинкой, тем меньше он привлекает инвесторов. Есть шанс, что приток инвестиций в США уменьшится», — констатировал собеседник НН.
Несмотря на опасения чиновников в США и общую пагубность ареста российских активов, нельзя исключать этот сценарий. Однако Россия уже показала, что готова к любому развитию событий.
«Вероятность конфискации российских активов менее 25%, но эта угроза будет использоваться как инструмент давления на Россию. Нужны ли замороженные резервы ЦБ Москве? Скорее нет, чем да. Россия справляется с финансированием внутреннего рынка, банков, своей финансовой системы без использования этих активов. Конфискация — это, конечно, неприятно, не несет в себе никаких серьезных угроз», — резюмировал Зубец.
Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель предложил передать Украине изъятые у России золотовалютные резервы.