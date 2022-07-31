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ООН заявила о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке

ООН заявила о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Silje Bergum Kinsten/norden.org / CC BY 2.5 dk / wikipedia.org

Представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша Фархан Хак заявил о готовности ООН расследовать ракетный удар по СИЗО в Еленовке.

Известно, что в результате нападения Вооруженных сил Украины на изолятор под Донецкой Народной Республикой погибли 40 и ранены 75 киевских военнопленных.  

«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон», — отметил Хак.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обвинил США и украинского лидера Владимира Зеленского в заметании следов. Таким образом он отреагировал на данные о ракетном ударе по изолятору в Еленовке.

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