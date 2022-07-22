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ООН, Украина и Турция утвердили договоренности по экспорту зерна

ООН, Украина и Турция утвердили договоренности по экспорту зерна
pxhere.com

Представители ООН, Украины и Турции утвердили соглашение, определяющее порядок экспорта зерна из черноморских портов. Документ подписан в Стамбуле.

Договоренности утвердили генсек ООН Антониу Гутерреш, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар. Так, контроль портов «Южный», «Одесса» и «Черноморск» остается за Киевом. При этом не предусмотрено присутствие там кораблей, которые не участвуют в вывозе продовольствия.

Известно, что до конца дня представители ООН, РФ и Турции подпишут зеркальное соглашение. От российской стороны выступит министр обороны Сергей Шойгу.

зерно ООН Турция Украина
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