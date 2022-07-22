ООН, Украина и Турция утвердили договоренности по экспорту зерна

Представители ООН, Украины и Турции утвердили соглашение, определяющее порядок экспорта зерна из черноморских портов. Документ подписан в Стамбуле.
Договоренности утвердили генсек ООН Антониу Гутерреш, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар. Так, контроль портов «Южный», «Одесса» и «Черноморск» остается за Киевом. При этом не предусмотрено присутствие там кораблей, которые не участвуют в вывозе продовольствия.
Известно, что до конца дня представители ООН, РФ и Турции подпишут зеркальное соглашение. От российской стороны выступит министр обороны Сергей Шойгу.