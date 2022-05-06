ООН сообщила о начале операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали»

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В Мариуполе началась третья операция по эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали». Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Вооруженные силы России ранее сообщили, что гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории комбината «Азовсталь» будет работать в Мариуполе 5, 6 и 7 мая. На заседании Совбеза ООН Гриффитс заявил о начале новой операции по эвакуации гражданских лиц.
«Сегодня мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с “Азовстали”. Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена», – сообщил замгенсека ООН.
Мариуполь был окружен через 12 дней после начала российской военной спецоперации на Украине 7 марта. Официальный представитель МО России Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что украинские военные, иностранные наемники и боевики полка «Азов»* (против бойцов подразделения в РФ возбуждено уголовное дело) заблокированы на «Азовстали» и отказываются капитулировать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не считает нужным сейчас отдавать приказ о штурме комбината, сообщает Ura.ru. Представитель Кремля отметил, что блокировка завода продолжает.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела