ООН сообщила о гибели около 800 человек в результате землетрясения в Афганистане

«Согласно последней полученной информации, подтверждена гибель около 800 человек, более 1,4 тыс. человек ранены, многие серьезно. Несколько тысяч домов разрушены и повреждены», — заявил спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в этой стране Рамиз Алакбаров.