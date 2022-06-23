ООН сообщила о гибели около 800 человек в результате землетрясения в Афганистане

В результате сильного землетрясения в Афганистане погибли около 800 человек, были разрушены и частично повреждены тысячи домов, сообщили в четверг в ООН.
«Согласно последней полученной информации, подтверждена гибель около 800 человек, более 1,4 тыс. человек ранены, многие серьезно. Несколько тысяч домов разрушены и повреждены», — заявил спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в этой стране Рамиз Алакбаров.
Он уточнил, что в настоящее время на месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Не исключено, что число пострадавших в ближайшие дни вырастет.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло 22 июня в афганских провинциях Пактика, Хост, Лагман, Газни, Логар и Кабул.