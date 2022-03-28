ООН призвала расследовать инцидент с пытками пленных россиян на Украине

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Видеокадры, на которых украинские военные пытают
российских солдат, распространились в Сети. ООН указала на необходимость
провести расследование, отметила глава мониторинговой миссии по правам человека
Матильда Богнер.
Инцидент произошел на одной из баз националистов в
Харьковской области. На кадрах видно, как пленным солдатам простреливают ноги.
После их оставляют истекать кровью, пишет телеканал «360».
«Мы призываем власти обеих сторон провести полное
расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео», —
заявила Богнер в интервью CNN.
Организация Объединенных Наций все еще проверяет
опубликованные видеокадры. По словам главы мониторинговой миссии, материалы
«вызывают серьезную обеспокоенность».
Россия продолжает
проведение спецоперации. Ее целью является демилитаризация и денацификация
Украины. Минобороны не раз указывало, что удары наносятся по военным объектам,
мирным гражданам ничего не угрожает. Но в Сети распространяются фейки со
стороны Европы и Украины. Многие уже разоблачены.