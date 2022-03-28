ООН призвала расследовать инцидент с пытками пленных россиян на Украине

Россия продолжает

проведение спецоперации. Ее целью является демилитаризация и денацификация

Украины. Минобороны не раз указывало, что удары наносятся по военным объектам,

мирным гражданам ничего не угрожает. Но в Сети распространяются фейки со

стороны Европы и Украины. Многие уже разоблачены.