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    ООН призвала объявить в Мариуполе режим тишины для безопасной эвакуации мирных жителей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ООН призвала объявить в Мариуполе режим тишины для безопасной эвакуации мирных жителей

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    Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад призвал
    объявить в Мариуполе режим прекращения огня для эвакуации оставшихся там мирных
    жителей.

    По его словам, медлить в этом вопросе нельзя, так как «завтра
    может быть слишком поздно».

    «Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для
    спасения жизней. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будут
    подвергаться опасности. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться
    сейчас», — заявил Авад.

    Ранее российские военные неоднократно организовывали в
    Мариуполе гуманитарные коридоры, в том числе с промышленной зоны, где окопались
    остатки националистов и группировки ВСУ. При этом изъявившие желание мирные
    жители были эвакуированы.

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