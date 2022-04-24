ООН призвала объявить в Мариуполе режим тишины для безопасной эвакуации мирных жителей

«Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для

спасения жизней. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будут

подвергаться опасности. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться

сейчас», — заявил Авад.