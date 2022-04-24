ООН призвала объявить в Мариуполе режим тишины для безопасной эвакуации мирных жителей

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Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад призвал
объявить в Мариуполе режим прекращения огня для эвакуации оставшихся там мирных
жителей.
По его словам, медлить в этом вопросе нельзя, так как «завтра
может быть слишком поздно».
«Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для
спасения жизней. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будут
подвергаться опасности. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться
сейчас», — заявил Авад.
Ранее российские военные неоднократно организовывали в
Мариуполе гуманитарные коридоры, в том числе с промышленной зоны, где окопались
остатки националистов и группировки ВСУ. При этом изъявившие желание мирные
жители были эвакуированы.
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