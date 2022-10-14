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ООН предупредила об угрозе голода для 670 млн человек к концу десятилетия

ООН предупредила об угрозе голода для 670 млн человек к концу десятилетия
pxhere.com

Около 670 млн человек могут оказаться в условиях голода уже к 2030 году. Для решения этой проблемы потребуются усилия мировых сообществ, заявил директор офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

Представитель ведомства во время участия в пресс-конференции «Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность» обратил внимание, что главы государств так и не смогли решить проблему неравенства между странами.

«Согласно нашим последним прогнозам, к 2030 году в условиях голода по-прежнему могут жить почти 670 млн человек, что, конечно, отдаляет нас от решения задач по полной ликвидации голода», — добавил Кобяков.

По словам специалиста, эту ситуацию усугубили пандемия коронавирусной инфекции, различные конфликты между государствами, а также негативные последствия изменения климата и экономические встряски. Он добавил, что для исправления положения нужны колоссальные усилия со всех сторон.

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