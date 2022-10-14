ООН предупредила об угрозе голода для 670 млн человек к концу десятилетия

Около 670 млн человек могут оказаться в условиях голода уже к 2030 году. Для решения этой проблемы потребуются усилия мировых сообществ, заявил директор офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.