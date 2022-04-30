    В тренде

    ООН помогла вывести 25 гражданских с «Азовстали» в Мариуполе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ООН помогла вывести 25 гражданских с «Азовстали» в Мариуполе

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Народные новости/ Дмитрий Астрахань

    Минимум 25 человек удалось вывести с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе при содействии Организации Объединенных Наций. Все из спасенных людей — мирные жители, сообщил источник «Народных Новостей» с места событий. 

    Народные новости/ Дмитрий АстраханьНародные новости/ Дмитрий Астрахань

    Колонна с гражданскими прибыла в Безыменное, сейчас проводится проверка эвакуированных. Спасенные люди размещены в лагере МЧС, где происходит процесс фильтрации.

    Народные новости/ Дмитрий АстраханьНародные новости/ Дмитрий Астрахань

    Источник обратил внимание, что ООН и Международный комитет Красного Креста наконец-то прибыли. Этому поспособствовала целая неделя напряженных переговоров. Всем эвакуированным жителям Мариуполя в данный момент оказывается необходимая помощь.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »