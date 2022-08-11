ООН оценила решение властей Эстонии закрыть границу для россиян

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о намерении закрыть границу для российских граждан. Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик прокомментировал данное решение.
Известно, что власти Эстонии захотели закрыть границу в том числе для россиян, которым ранее государство выдало шенгенские визы, передает «Царьград». По словам Дюжаррика, правительство страны имеет право проводить подобную политику.
«У стран есть право проводить свою визовую политику», — заявил официальный представитель генсека ООН.
Дюжаррик также отреагировал на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы является привилегией. По его словам, ООН выступает против дискриминации.