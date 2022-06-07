ООН не смогла доказать обвинения Киева в адрес России в краже украинского зерна

Организация Объединенных Наций не владеет информацией, подтверждающей слова Киева о том, что Россия якобы украла украинское зерно.
Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, выступая на пресс-конференции.
«Мы в контакте с офисом Всемирной продовольственной программы, они не подтверждают эти обвинения», — сказал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал блефом сведения о том, что Россия якобы не дает вывозить украинское зерно. По его словам, Москва гарантирует мирный проход судам после разминирования Киевом проходов к портам.