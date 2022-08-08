ООН не контролирует процесс закупок компаниями зерна на Украине

«Эксперты по вопросам доставки сказали нам, что бывают случаи, когда коммерческие суда меняют пункт назначения для продажи или перепродажи груза уже в ходе рейса. Мы это не контролируем. Мы в этих решениях не принимаем участия. Это решения частных компаний», — сообщил он.