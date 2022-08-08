ООН не контролирует процесс закупок компаниями зерна на Украине

Организация Объединенных Наций не участвует в процессе закупок компаниями зерна на Украине. Маршрут судов также определяется другими инстанциями, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Министерство общественных работ и транспорта Ливана ранее сообщило, что сухогруз, вышедший из Черного моря, изменил маршрут. По словам Дюжжарика, подобные случаи находятся вне контроля ООН.
«Эксперты по вопросам доставки сказали нам, что бывают случаи, когда коммерческие суда меняют пункт назначения для продажи или перепродажи груза уже в ходе рейса. Мы это не контролируем. Мы в этих решениях не принимаем участия. Это решения частных компаний», — сообщил он.
Представитель генсека также уточнил, что отдельные страны не производят закупку зерна. Этим занимается коммерческий сектор.