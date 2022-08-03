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ООН начнет расследование обстрела СИЗО в Еленовке

ООН начнет расследование обстрела СИЗО в Еленовке
globallookpress.com/Daniel Karmann/dpa

Организация Объединенных Наций создаст миссию, которая займется расследованием обстрела СИЗО в Еленовке. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на сотрудничество России и Украины.

В настоящий момент организация занимается поиском компетентных людей, которые могли бы принять участие в расследовании, отметил он. Чтобы изучить ситуацию максимально подробно, стороны должны будут предоставить доступ на объект и всю необходимую информацию, передает RT.

«Я решил в рамках своих компетенций и власти создать миссию по установлению фактов. У меня нет права проводить криминального расследования», — сообщил Гутерреш.

Координировать операцию будет Кортни Рамси. Пока что организация вырабатывает условия работы миссии, отмечает Argumenti.ru.

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