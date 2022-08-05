ООН: индекс продовольственных цен упал на рекордные 8,6%

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила о рекордном снижении цен на мировом рынке. Согласно информации организации, в июле стоимость продуктов в среднем упало на 8,6%, передает «Прайм».
Одно из наиболее значительных изменений на мировом рынке — снижение стоимости на растительное масло. Также пальмовое масло подешевело из-за сезонного роста производства.
«Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) продолжило снижаться четвертый месяц подряд и в июле составило 140,9 пункта, что на 13,3 пункта (8,6%) ниже его июньского уровня», — говорится в сообщении.
Похожая тенденция наблюдается с индексом молочной продукции, сахара и мяса. Это свидетельствует о том, что понижение цен происходит по всему спектру товаров.