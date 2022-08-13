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Онуфриенко предрек разгром ВСУ в случае наступления на Херсон

Онуфриенко предрек разгром ВСУ в случае наступления на Херсон
Федеральное агентство новостей

Украинские власти стали чаще признавать успехи ВС РФ в зоне спецоперации по защите Донбасса, поэтому о наступлении на Херсонском и Харьковском направлении не может быть и речи. Об этом рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

В беседе с телеканалом «360» он подчеркнул, что украинское правительство осознает, насколько невозможно будет развернуть наступление на Херсон.

«Вооруженным силам России достаточно разместить артиллерию на другом берегу Днепра — в Алешках и Великой Кардашинке, чтобы накрыть атакующих огнем в степи. ВСУ даже до Херсона не успеют дойти, как их армию сотрут в пыль», — пояснил аналитик.

Онуфриенко отметил, что состояние ВСУ с каждым днем становится все хуже, ведь ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по позициям противника. В результате украинская армия несет большие потери среди личного состава и вооружения.

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