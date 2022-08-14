Онуфриенко: новая тактика союзных войск неприятно удивила ВСУ

Российские и республиканские военные используют необычную тактику для освобождения крупных городов Донбасса, что стало неприятным сюрпризом для командования Вооруженными силами Украины, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает ФАН.
Тактика союзной группировки была опробована еще в Мариуполе. Она сводится к тому, что укрепленные позиции противника атакуются сразу с нескольких направлений. Так выявляют слабые места, а нащупав — идут на прорыв обороны. Именно эта тактика легла в основу при освобождении крупнейших городов ЛНР — Северодонецка и Лисичанска.
Во время наступления на укрепрайоны ВСУ в ДНР, эта тактика союзных сил претерпела некоторые изменения, констатировал специалист. Теперь удар наносятся по всей линии боевого соприкосновения в заданном районе. Сейчас это районы Авдеевки и Песок.
Оборонительная линия, выстроенная украинскими военными между Донецком и линией Славянск-Краматорск, фактически расползается по швам. Потеря Песок резко ухудшила ситуацию для киевских сил.
«Северск, Соледар, Артемовск, Торецк. Противник вынужден затыкать дыры на всех направлениях, а это невозможно. Уникальная для украинских и иностранных вояк тактика множественных наступлений снова неприятно удивила командование ВСУ. Фронт посыпался и теперь начнет откатываться к Краматорску и Славянску», — пояснил Онуфриенко.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.