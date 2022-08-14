Онуфриенко: новая тактика союзных войск неприятно удивила ВСУ

Тактика союзной группировки была опробована еще в Мариуполе. Она сводится к тому, что укрепленные позиции противника атакуются сразу с нескольких направлений. Так выявляют слабые места, а нащупав — идут на прорыв обороны. Именно эта тактика легла в основу при освобождении крупнейших городов ЛНР — Северодонецка и Лисичанска.