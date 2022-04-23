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    Онлайн-расходы россиян на пасхальные принадлежности упали на 17% в 2022 году

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Онлайн-расходы россиян на пасхальные принадлежности упали на 17% в 2022 году

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    pixabay.com/PD

    Средний чек на пасхальные
    принадлежности (красители, яйца, творог, кулич) в офлайне уменьшился в текущем году на 2% — до 658 рублей, а в онлайне — на 17%, до 906 рублей, сообщает
    РИА Новости со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс».

    Страстная седмица, последняя неделя перед Пасхой, является
    временем большого спроса на пасхальные товары. В 2022 году праздник приходится на
    24 апреля.

    Самолет с благодатным огнем из храма Воскресения Христова в
    Иерусалиме на борту приземлится
    в московском аэропорту Внуково-3 накануне Пасхи. Транспортировку будет
    осуществлять Фонд Андрея Первозванного.

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