Онлайн-расходы россиян на пасхальные принадлежности упали на 17% в 2022 году

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Средний чек на пасхальные
принадлежности (красители, яйца, творог, кулич) в офлайне уменьшился в текущем году на 2% — до 658 рублей, а в онлайне — на 17%, до 906 рублей, сообщает
РИА Новости со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс».
Страстная седмица, последняя неделя перед Пасхой, является
временем большого спроса на пасхальные товары. В 2022 году праздник приходится на
24 апреля.
Самолет с благодатным огнем из храма Воскресения Христова в
Иерусалиме на борту приземлится
в московском аэропорту Внуково-3 накануне Пасхи. Транспортировку будет
осуществлять Фонд Андрея Первозванного.
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