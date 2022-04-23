Онлайн-расходы россиян на пасхальные принадлежности упали на 17% в 2022 году

Средний чек на пасхальные

принадлежности (красители, яйца, творог, кулич) в офлайне уменьшился в текущем году на 2% — до 658 рублей, а в онлайне — на 17%, до 906 рублей, сообщает

РИА Новости со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс».