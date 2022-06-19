Онколог Серяков предупредил об опасности развития рака кожи при заражении полиомавирусом

Не менее опасным также является вирус гепатита С. Эксперт подчеркнул, что он провоцирует развитие гепатоцеллюлярной карциномы. Вирус гепатита B же является третьей ведущей причиной смерти от рака во всем мире, так как он увеличивает общую канцерогенную активность в организме.