Онколог Серяков предупредил об опасности развития рака кожи при заражении полиомавирусом

Заражение различными вирусами может привести к развитию онкологических заболеваний. Врач-онколог Александр Серяков перечислил наиболее опасные для человека вирусы и рассказал об их влиянии на организм.
Медицинский специалист утверждает, что особую опасность представляет полиомавирус, способствующий развитию карциномы Меркеля. Это заболевание считается одной из наиболее агрессивных разновидностей рака кожи, проявляющейся в виде узелка красновато-фиолетового цвета. Карцинома Меркеля не вызывает у пациентов болезненных ощущений на начальных стадиях развития, передает слова врача издание Psychologies.
Не менее опасным также является вирус гепатита С. Эксперт подчеркнул, что он провоцирует развитие гепатоцеллюлярной карциномы. Вирус гепатита B же является третьей ведущей причиной смерти от рака во всем мире, так как он увеличивает общую канцерогенную активность в организме.