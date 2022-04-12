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    Онколог Минздрава Каприн: в России нет дефицита препаратов для больных раком

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
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    prt scr youtube.com /nobel

    Дефицита лекарств в России для пациентов с онкологическими заболеваниями нет. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

    Врач отметил, что на текущий момент существует достаточный запас лекарственных противоопухолевых препаратов. Подавляющее большинство иностранных производителей выразили намерение продолжать поставки, подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что фармкомпания Pfizer приостановит инвестиции в России, но будет поставлять лекарства. Об этом информирует телеканал «360».

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