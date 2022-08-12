Онколог Машкова заявила о способности родинок перерождаться в меланому при травмах

Что нужно знать о родинках и их перерождении в меланому, рассказала врач-онколог-дерматолог, врач высшей категории Ольга Машкова.
Чаще всего меланома развивается из-за слишком продолжительного нахождения на солнце, рассказала специалист. Ультрафиолет представляет наибольшую опасность для людей со светлой кожей, отметила собеседница «Газеты.Ru». К тому же есть вероятность перерождения родинок при травмах.
«Подавляющее большинство этих новообразований являются доброкачественными. Опасность родинок заключается в их способности к перерождению», — разъяснила Машкова.
Если родинка изменила форму или начала болеть, нужно обратиться к врачу, отметила Ольга Машкова. У некоторых людей предрасположенность к раку кожи передается по наследству. Однако важно понимать, что это вероятность, а не прогнозируемое развитие событий.