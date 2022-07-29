Онколог Каприн предупредил о способности раковых клеток приспосабливаться к лечению

Раковые клетки способны мутировать, что снижает эффективность терапии. Об этом заявил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн.
Медицинский специалист утверждает, что раковые клетки приспосабливаются к лечению даже при использовании сложнейших препаратов. По словам Каприна, в таком случае некоторые врачи возвращаются к первым вариантам химиотерапии, чтобы улучшить состояние пациента.
«Одна из основных загадок — почему же мы его никак не можем вылечить. Смотрите, как продвинулись, но не можем, потому что он мутирует. Это такой умный рак», — приводит слова онколога РИА Новости.
Специалисты клиники Мэйо ранее перечислили «общие» признаки развития рака. По их словам, любые уплотнения под кожей могут указывать на развитие онкологических заболеваний.