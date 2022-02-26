Онколог Юнусова перечислила нетипичные симптомы рака у детей на ранних стадиях

Онколог Юнусова перечислила нетипичные симптомы рака у детей на ранних стадиях Новости
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Рак является почти неизлечимым заболеванием, которое трудно диагностировать. И его жертвами могут стать не только взрослые, но и дети, предупредила онколог Индира Юнусова.

Онкологическое заболевание трудно диагностировать на ранних стадиях. Но у детей распознать недуг можно с помощью нетипичных признаков. У некоторых внезапно увеличивается живот, появляются носовые кровотечения и рвота. Это характерно для опухоли мозга, пишет Федеральное агентство новостей.

«Существуют так называемые симптомы-маски. Это непонятная синячковая сыпь на теле, повышение температуры, которое не поддается антибактериальной терапии, это боли в костях, увеличение печени, селезенки, лимфатических узлов», — добавила врач Юнусова.

Родителям следует внимательно относиться к недомоганию детей. И при появлении одного из указанных признаков следует проконсультироваться со специалистом и получить соответствующее лечение.

 
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