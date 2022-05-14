Онколог Базылев предупредил о риске развития рака из-за выпрямления волос и гель-лака

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Некоторые косметические процедуры, как, например, выпрямление волос или гель-лак, могут привести к развитию рака. Об этом заявил онколог, химиотерапевт Андрей Базылев.
Специалист в первую очередь призвал избегать препаратов, в составе которых присутствует диоксан. Данное вещество может спровоцировать серьезные эндокринные нарушения в организме.
Кроме того, опасность для человека представляют популярные бьюти-процедуры по выпрямлению волос, если их делать слишком часто. Применяемые для этого средства, как правило, содержат формальдегид, который считается мощным канцерогеном, передает Пятый канал.
Также ущерб здоровью может нанести ультрафиолетовая лампа для ногтей, которую используют для гель-лака. Злоупотребление таким прибором увеличивает вероятность возникновения рака кожи.