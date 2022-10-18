Онкобольного и располневшего Юдашкина сравнили с покойной Жанной Фриске

Российский модельер Валентин Юдашкин в течение уже нескольких лет ведет борьбу с онкологическим заболеванием. Недавно в Сети появились новые фотографии модельера, там он выглядит весьма располневшим. В этой связи, поклонники Юдашкина сравнили его с покойной певицей Жанной Фриске, передает Teleprogramma.pro.
По информации источника, недавно Юдашкин вместе со своей супругой Мариной посетил премьеру постановки «Каренина. Процесс» в зале «Барвиха Luxury Village». После мероприятия появились кадры с кутюрье, однако его фанаты моментально заметили, что он серьезно набрал в весе.
Некоторые поклонники вспомнили, что точно также развивалась онкология у покойной Жанны Фриске.
«Больно смотреть на измученного раком Юдашкина. Как и Фриске, он начал полнеть. Дай бог ему здоровья!» — высказался один из пользователей Сети.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Валентин Юдашкин появился на публике после слухов об ухудшении самочувствия.