Онкобольного и располневшего Юдашкина сравнили с покойной Жанной Фриске

Российский модельер Валентин Юдашкин в течение уже нескольких лет ведет борьбу с онкологическим заболеванием. Недавно в Сети появились новые фотографии модельера, там он выглядит весьма располневшим. В этой связи, поклонники Юдашкина сравнили его с покойной певицей Жанной Фриске, передает Teleprogramma.pro.