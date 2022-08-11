Онкобольная Заворотнюк впервые появилась на экранах

Тяжелобольной Анастасии Заворотнюк удалось вернуться в эфир телеканала НТВ на свое 50-летие. Актриса предстала перед поклонниками в прекрасной форме, передает BLITZ+.
По информации источника, кинокартина «Каспий-24» впервые вышел на экраны в 2021 году — спустя два года после того, как у Заворотнюк обнаружили онкологию. После выхода фильма в эфир, почту телеканала НТВ атаковали фанаты актрисы, которым стало интересно, как она смогла настолько быстро вернуться в хорошую форму. Дело в том, что по слухам артистка серьезно поправилась на фоне заболевания и применения гормональной терапии.
Ответ не заставил себя долго ждать, и выяснилось, что фильм был снят за несколько лет до болезни Заворотнюк, а ее откровенные высказывания о кинокартине на НТВ были опубликованы с опозданием.
«Моя героиня — хрупкая женщина. Она неотступно следует за своей мечтой создать настоящее телевидение, теплое и сокровенное, которое способно делать людей счастливее. И именно это ей не дает сдаться», — когда-то сказала Заворотнюк.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Поклонники больной раком Заворотнюк обеспокоены исчезновением ее мужа Чернышева.