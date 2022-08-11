Онкобольная Заворотнюк впервые появилась на экранах

По информации источника, кинокартина «Каспий-24» впервые вышел на экраны в 2021 году — спустя два года после того, как у Заворотнюк обнаружили онкологию. После выхода фильма в эфир, почту телеканала НТВ атаковали фанаты актрисы, которым стало интересно, как она смогла настолько быстро вернуться в хорошую форму. Дело в том, что по слухам артистка серьезно поправилась на фоне заболевания и применения гормональной терапии.