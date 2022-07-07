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Онкобольная Лайма Вайкуле столкнулась с рецидивом в Юрмале

Онкобольная Лайма Вайкуле столкнулась с рецидивом в Юрмале
Global look press / Pravda Komsomolskaya

Медики диагностировали у певицы Лаймы Вайкуле рак молочной железы в начале 90-х годов прошлого века. Поклонники волнуются, что состояние артистки резко ухудшилось.

Певица уже не верила, что болезнь удастся победить. Но врачи сделали все возможное, чтобы рак отступил. Недавно в СМИ появилась информация, что онкозаболевание вернулось, а сама Лайма Вайкуле находится в Юрмале.

«Больная раком Лайма Вайкуле совсем плоха. Прячется ото всех. Рядом с подругой находится Алла Пугачева», — отметил Telegram-канал «НеМалахов».

Сама артистка не выходит на связь с поклонниками и не дает комментариев о своем здоровье. О концертах Лаймы Вайкуле как в России, так и за рубежом нет информации.

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RusNewsToday24
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