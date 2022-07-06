Онищенко заявил, что оспа обезьян продолжает осваивать человеческую популяцию

Оспа обезьян все более уверенно ведет себя в человеческой популяции, в связи с чем за ней необходимо наблюдать, заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Риск появления этой инфекции в России не имеет фундаментального значения, убежден Онищенко. Профессор напомнил, что оспа обезьян выявлена уже в 50 странах. Медики диагностировали более 6000 случаев.
«Это серьезно, это говорит о том, что оспа неуклонно осваивает человеческую популяцию», напомнил Онищенко в интервью ТАСС.
Всемирная организация здравоохранения не считает ситуацию с оспой обезьян чрезвычайной, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Случаи заболевания в России отсутствуют, пишет «Вечерняя Москва». Это стало возможным благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям, заявили в Роспотребнадзоре.