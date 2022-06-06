Новости04

«Они стреляли под ноги»: жительница Мариуполя рассказала правду о преступлениях ВСУ

«Они стреляли под ноги»: жительница Мариуполя рассказала правду о преступлениях ВСУ
Gilles Bader/Keystone Press Agency

После освобождения Мариуполя от украинских военных город начинает возрождаться, а горожане приходят в себя и рассказывают правду о преступлениях ВСУ.

Telegram-канал «Донбасс решает» опубликовал интервью с жительницей Мариуполя, которая рассказала, как украинские солдаты обворовывали магазины. Женщина говорит, что, прикрываясь мирными людьми, военные украинской армии выбивали прикладами стеклянные двери магазинов и выгребали все, что попадалось на глаза. По ее словам, особенным спросом у них пользовались магазины сотовой и мобильной связи, где продавались телефоны и ноутбуки.

«Всушники наморадерили очень хорошо. Аптеки, магазины, где продаются телефоны, планшеты, ноутбуки. Ноутбуки пользовались популярностью, планшеты нет. Они стреляли под ноги, в воздух. Выбивались прикладами двери стеклянные. Нагружали рюкзаки полностью, сколько телефонов в рюкзак влезет, ноутбуками. Также грузили в себя», — рассказала Наталья.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

В настоящий момент власти ДНР активно выискивают на территории Мариуполя местных уголовников. Помимо этого, правительство республики проводит мероприятия по поиску остатков «Азова»* (против его участников в России возбуждены уголовные дела) и украинских вооруженных сил.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

Мариуполь преступления всу
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.