«Они стреляли под ноги»: жительница Мариуполя рассказала правду о преступлениях ВСУ

Telegram-канал «Донбасс решает» опубликовал интервью с жительницей Мариуполя, которая рассказала, как украинские солдаты обворовывали магазины. Женщина говорит, что, прикрываясь мирными людьми, военные украинской армии выбивали прикладами стеклянные двери магазинов и выгребали все, что попадалось на глаза. По ее словам, особенным спросом у них пользовались магазины сотовой и мобильной связи, где продавались телефоны и ноутбуки.