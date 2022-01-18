Они нас боятся: политолог Михеев назвал козыри России, вызывающие серьезные опасения в США

Политолог Сергей Михеев считает, что у России получилось не только удивить, но и напугать Запад своими жесткими решениями по поводу обсуждения гарантий безопасности в Европе.

Слова Михеева о реакции Запада на решение РФ о гарантиях безопасности привели журналисты Федерального агентства новостей. Эксперт считает, что в США очень опасаются восстановления Москвой патрулирования российскими подлодками вод вблизи американских берегов.

«Я считаю, что мы их удивили и напугали. Определенная растерянность там есть. Я считаю: то, что мы наконец-то после 30 лет хитрых игр с самими собой решились так прямо и твердо выступить, уже имеет свой результат. То, что они суетятся, — одно из доказательств. <…> Они боятся, если мы действительно реализуем целый ряд мер, о которых мы просто слышали, восстановим патрулирование подводных лодок и самолетов», — рассказал Михеев.

Политолог отметил, что у России есть все права на налаживание военно-технического сотрудничества со странами Латинской Америки. Он подчеркнул — НАТО действует аналогичным образом на территориях бывшего СССР. По словам Михеева, Россия может проработать разные варианты сотрудничества — от размещения ракет до сотрудничества в сфере разведки или раннего предупреждения угроз.

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