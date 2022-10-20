Onet: Украина следит за россиянами со спутников с польскими радарами

Украина вооружилась польскими мини-спутниками, с помощью радаров которых может наблюдать за российскими позициями даже в самую облачную погоду. Об этом сообщают обозреватели польского издания Onet.
Журналисты пишут, что польский частный бизнес сейчас занимает одно из лидирующих мест в области этих технологий, однако ВС Польши не используют эти спутники по назначению, поэтому Варшава приняла решение передать их Киеву.
Одним из главных отличий польских спутников от обычных оптических является то, что они «смотрят» на Землю сквозь облака в любое время суток. В Onet пишут, что украинская сторона уже даже воспользовалась «услугами» польских технологий за некоторое время до удара по Крымскому мосту.
Более того, аналитики пишут, что поляки начали отправлять украинцам спутниковые снимки еще до начала спецоперации России.
В настоящее время известно, что частная компания из Польши вывела на орбиту 21 спутник, который может просматривать Землю через облака.