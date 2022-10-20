Onet: Украина следит за россиянами со спутников с польскими радарами

Одним из главных отличий польских спутников от обычных оптических является то, что они «смотрят» на Землю сквозь облака в любое время суток. В Onet пишут, что украинская сторона уже даже воспользовалась «услугами» польских технологий за некоторое время до удара по Крымскому мосту.